Манчестер, Великобритания, , 10:24 — REGNUM

«Манчестер Юнайтед» может купить полузащитника «Тоттенхэм Хотспур» Кристиана Эриксена. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации издания, переход может состояться до закрытия трансферного окна. В Англии переход футболистов возможны до 8 августа, до начала сезона в премьер-лиге.

Напомним, контракт Эриксена с «Тоттенхэмом» рассчитан до конца сезона-2019/20. Ранее игроком интересовался мадридский «Реал».

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