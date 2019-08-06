Мадрид, , 09:26 — REGNUM

Полузащитник мадридского «Реала» Гарет Бэйл может перейти в мюнхенскую «Баварию» на правах аренды. Об этом сообщает AS.

Отмечается, что «Бавария» готова арендовать Бэйла, если тот согласится на такое предложение. При этом сделка может оказаться возможной в конце августа, перед закрытием трансферного окна.

Напомним, в 2017 году «Бавария» арендовала полузащитника «Реала» Хамеса Родригеса. Сделка включала право выкупа за €42 млн, которым мюнхенский клуб не воспользовался.

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