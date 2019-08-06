Майами, США, , 08:47 — REGNUM

Бывший главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо может возглавить американский клуб «Интер Майами», владельцем которого является бывший английский футболист Дэвид Бекхэм. Об этом сообщает Goal.com.

«Интер Майами» будет выступать в американской лиге MLS с 2020 года. В 2021 году у команды должен появиться свой стадион.

Напомним, Гаттузо был главным тренером «Милана» с 2017 по 2019 год. Ранее он отказался возглавить французский «Нант».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле «Интер Майами» объявил о подписании контрактов с двумя первыми футболистами.

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