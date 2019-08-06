Порту, Португалия, , 08:33 — REGNUM

Португальский «Порту» сыграет первый матч чемпионов с «Краснодаром» в Лиге чемпионов без главного тренера Сержиу Консейсау. Об этом сообщает O Jogo.

Отмечается, что Консейсау был дисквалифицирован в прошлом розыгрыше Лиги чемпионов. В ответном матче ¼ финала турнира против «Ливерпуля» его команда вышла на игру с опозданием.

Поскольку дисциплинарную ответственность за такие нарушение несёт главный тренер, то Консейсау будет отстранён на один матч. На скамейке команды его заменит помощник Виктор Бруно.

Напомним, первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Краснодаром» и «Порту» пройдёт в России 7 августа. Ответный матч состоится в Португалии 14 августа.

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