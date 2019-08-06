Москва, , 07:57 — REGNUM

В России дан старт продажам билетов на матч между футбольными сборными РФ и Казахстана, который состоится 9 сентября на стадионе «Калининград». Об этом сообщили в пресс-службе Российского футбольного союза.

Отборочный матч в рамках Чемпионата Европы-2020 начнется 9 сентября в 20 часов 45 минут по местному времени (21:45 по московскому времени). 6 августа в продаже имеются билеты стоимостью от 1400 до 10 000 рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 марта на стадионе «Астана Арена» между сборными России и Казахстана был разыгран матч второго тура отборочного турнира Евро-2020. Российские футболисты обыграли хозяев со счетом 4:0.

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