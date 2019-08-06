Торонто, Канада, , 07:39 — REGNUM

Российская теннисистка Мария Шарапова проиграла представительнице Эстонии Анетт Контавейт в первом круге турнира в Торонто. Встреча, продолжавшаяся 2 часа 41 минуту, завершилась со счётом 4:6, 6:3, 6:4.

Шарапова семь раз подала навылет, допустив восемь двойных ошибок, и реализовала 3 из 8 брейк-пойнтов. На счету её соперницы один эйс, шесть ошибок на подаче и 4 из 12 брейков.

Во втором круге турнира Контавейт сыграет с победительницей матча между американской теннисисткой Винус Уильямс и представительницей Испании Карлой Суарес-Наварро.

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