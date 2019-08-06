Грозный, , 07:17 — REGNUM

Грозненский «Ахмат» одержал победу над «Оренбургом» в матче четвёртого тура чемпионата России. Встреча завершилась со счетом 2:1.

В составе «Ахмата» полузащитник Евгений Харин отметился голом и результативной передачей. Ещё один мяч на счету хавбека Одисе Роши.

После четырех матчей «Ахмат» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе шесть очков. «Оренбург», не набравший очков, находится на 16-й позиции.

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