Санкт-Петербург, , 18:17 — REGNUM

Зарубежный сегмент Twitter уже принялся обсуждать заявление петербургского ФК «Зенит», в котором клуб опровергает расистский характер баннера, который фанаты команды развернули 3 августа во время матча против «Краснодара» и который связали с именем новичка «Зенита» бразильца Малкома.

Болельщики «Зенита» Андрей Пронин © ИА REGNUN

Как передает корреспондент ИА REGNUM, некоторые заграничные любители футбола назвали заявление «Зенита» «интересным». Но многие выразили ему откровенное недоверие.

«Верится с трудом, учитывая расистскую историю «Зенита», — пишут они, подразумевая, скорее всего, выпущенный несколько лет назад манифест фанатского объединения «Ландскрона» о «традициях», согласно которым они фактически требовали от клуба принимать только славянских игроков.

Кое-кто из иностранных футбольных болельщиков продолжает обращаться к аккаунту ФИФА, настаивая на жесткой реакции. «ФИФА, вы собираетесь наказать «Зенит» за расизм по отношению к Малкому? Отстраните их от каких-нибудь соревнований, отстраните их фанатов от стадионов? Вот почему российской футбол — отстой», — пишет «Луанн Оливейра».

Пользователь под ником J.T. пытается привлечь внимание УЕФА, также требуя отстранения «Зенита», и ФК «Барселона».

"Я знаю, что на них нет прямой ответственности, но «Барселона» должна была это предвидеть. Множество команд были заинтересованы в Малкоме. («Барселоне») должно быть стыдно, что они продали его туда», — пишет он.

СМИ также подключились к обсуждению скандальной ситуации. Газета Sun пишет, что «Зенит» отрицает, что Малком подвергся расовой дискриминации, и якобы обвиняет «западную пропаганду» в распространении «ложной информации».

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«Санкт-Петербург — это абсолютный позор. Не могу поверить что такие вещи могут происходить в наше время. Они заслужили максимальное наказание. Я подозреваю, что дело просто замнут», — пишет «Алекс Тикетт» в Twitter.

Некоторые болельщики сине-бело-голубых пытаются отвечать аккаунтам западных СМИ, заявляя о том, что 54 тысячи скандирующих фанатов на стадионе «Газпром Арена» поддерживали Малкома. «Мы любим Малкома», — пишет фан-клуб «Зенита» в Болгарии.

Болельщики клуба в Индии также отметили, что «поддерживают и продолжат любить Малкома изо всех сил».

«Баннер был, но там было написано не то, что тиражирует медиа… Весь стадион скандировал имя Малкома», — продолжают болгары в соцсетях.

В некоторых случаях они добиваются успеха. «Слава богу, что эти новости были сфабрикованы. Хорошо позаботьтесь о Малкоме, он сокровище», — заметил один из пользователей Twitter.

Сам «Зенит» также перепостил заявление своего бывшего игрока, бразильца Халка, который отмечает, что в Петербурге отличная атмосфера и душевные люди, так что он рад, что Малком выбрал этот город для продолжения карьеры.

Напомним, ранее петербургский «Зенит» выпустил официальное заявление по поводу многочисленных сообщений в СМИ о «расистском» баннере, который фанаты клуба вывесили на вираже во время матча 3 августа.

Клуб подчеркивает, что в его давней традиции — приглашать лучших игроков со всего мира, независимо от их бэкграунда, этнического происхождения или национальности.

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