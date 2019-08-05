Махачкала, , 17:06 — REGNUM

Товарищеский футбольный турнир в поддержку дагестанского журналиста Абдулмумина Гаджиева, подозреваемого в финансировании терроризма, состоялся 4 августа в городе Махачкале. Участие в соревнованиях приняло 14 дружин, а победу одержала команда «Ягода», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Участников и гостей турнира организаторы угостили пловом, арбузом и чаем из самовара. Отметим, что многие представители команд играли в белых футболках с надписью «Я/Мы Абдулмумин Гаджиев».

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Как сообщало ИА REGNUM, редактор отдела религии дагестанской газеты «Черновик» Абдулмумин Гаджиев находится под стражей с 14 июля по подозрению в участии в деятельности террористической организации и финансировании терроризма.

Коллеги Гаджиева уверены в его невиновности и при поддержке юристов и правозащитников проводят различные акции, чтобы обратить внимание общественности на, как они считают, произвол правоохранительной системы республики.

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