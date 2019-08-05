Екатеринбург, , 15:55 — REGNUM

Биатлонный комплекс начнут строить в Екатеринбурге только после проведения всех исторических экспертиз. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в свердловском департаменте информационной политики.

Рабочая группа по строительству комплекса провела заседание, на котором её участники постановили дождаться результатов экспертизы перед строительными работами.

Экспертизу заказали сами инициаторы строительства. Исполнители — ученые из Института истории и археологии УрО РАН, сроки работы — до конца лета 2019 года.

Напомним, инициатор строительства биатлонного центра — закончивший спортивную карьеру биатлонист, кандидат в депутаты Госдумы Антон Шипулин. Комплекс хотят построить на Московском тракте, в районе на Московском тракте в районе учебно-спортивной базы «Динамо». Ряд общественников опасаются, что учреждение построят «на костях» — якобы на месте строительства имеются захоронения жертв репрессий.

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