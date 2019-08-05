София, , 15:26 — REGNUM

Спортсмен из Казахстана Саматбек Изимгали стал чемпионом мира по греко-римской борьбе среди кадетов, который проходил в Софии, сообщает 5 августа национальный Олимпийский комитет республики.

В финальном поединке в весовой категории до 45 кг казахстанский борец встретился с Асадбеком Бахрамовым из Узбекистана. Бронзовыми призерами стали спортсмены из Грузии и Азербайджана Тамази Глонти и Фарид Садихли.

Ранее на чемпионате мира по греко-римской борьбе среди кадетов в Болгарии в весовой категории до 48 кг третье место занял казахстанский борец Ербол Камалиев. Бронзовым призером в категории до 80 кг также стал Максат Сайлау.

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