Дортмунд, Германия, , 12:52 — REGNUM

Десять комплектов медалей разыграли борцы греко-римского стиля на международном турнире в немецком Дортмунде, который состоялся 3−4 августа. Спортсмены с Северного Кавказа завоевали шесть медалей, в том числе три золотых, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Федерации спортивной борьбы России.

На высшую ступень пьедестала поднялись Виталий Кабалоев из Кабардино-Балкарии (весовая категория до 55 кг, Адлан Акиев из Чечни (до 82 кг) и Муса Евлоев из Ингушетия (до 97 кг).

Серебряными призёрами стали Абуязид Манцигов из Чечни (до 72 кг) и Сосруко Кодзоков из Кабардино-Балкарии (до 87 кг), «бронза» на счету Заура Кабалоева также из Кабардино-Балкарии (до 67 кг).

В общей сложности борцы из России завоевали 15 медалей: восемь золотых, четыре серебряные и три бронзовые.

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Как сообщало ИА REGNUM, на первенстве мира по спортивной борьбе среди юниоров в болгарской Софии атлеты из СКФО завоевали семь медалей, в том числе четыре награды высшей пробы.