Лондон, , 12:48 — REGNUM

Полузащитник «Тоттенхэм Хотспур» Деле Алли пропустит начало сезона 2019/20 в Английской премьер-лиге из-за травмы. Об этом заявил главный тренер команды Маурисио Почеттино, сообщает The Guardian.

«Я не верю, что Деле вернётся в строй к началу сезона», — сказал Почеттино.

Он добавил, что это несерьёзная травма, а игрок должен «больше обращать внимание на то, что происходит с его телом».

Напомним, ранее Деле Алли получил травму задней поверхности бедра. В первом туре нового сезона «Тоттенхэм» сыграет с «Астон Виллой». Матч состоится 10 августа в Лондоне.

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