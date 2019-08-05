Калининград, 5 августа 2019, 12:37 — REGNUM
Российские волейболистки завоевали путёвку на Олимпийские игры 2020 года в Токио. Сборная России одержала победу над командой Южной Кореи в заключительном матче отборочного турнира.
Встреча завершилась со счётом 3:2 (21:25, 20:25, 25:22, 25:16, 15:11). При этом российские волейболистки проигрывали до конца третьего сета, но смогли переломить ход встречи.
Сначала сборная России сравняла счёт (22:22), а затем выиграла и третий сет, и две оставшиеся партии.
В составе сборной России диагональная Наталия Гончарова набрала 20 очков, став самым результативным игроком.