Ханам, 5 августа 2019, 11:46 — REGNUM
Южнокорейский оператор мобильной связи LG U Plus выступит организатором международного турнира по бильярду «LG U+ Cup 3 Cushion Masters». Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.
По их словам, данное мероприятие будет проходить при поддержке Бильярдной федерации Южной Кореи и Всемирного бильярдного союза.
Турнир пройдет в торговом комплексе Starfield Hanam, расположенном в городе Ханам, провинция Кёнгидо, в период с 5 по 8 сентября.
Известно, что южнокорейская компания спонсирует данный турнир с 2015 года. В 2019 году призовой фонд турнира составил 240 млн вон (~$197 тыс.).
Известно, что в данном турнире примут участие такие профессиональные игроки, как Дик Ясперс (Нидерланды, №1 в мире), Чжо Чже Хо (Южная Корея, №7 в мире) и Чжо Мён У (Южная Корея, №16 в мире).