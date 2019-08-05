Ханам, , 11:46 — REGNUM

Южнокорейский оператор мобильной связи LG U Plus выступит организатором международного турнира по бильярду «LG U+ Cup 3 Cushion Masters». Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.

По их словам, данное мероприятие будет проходить при поддержке Бильярдной федерации Южной Кореи и Всемирного бильярдного союза.

Турнир пройдет в торговом комплексе Starfield Hanam, расположенном в городе Ханам, провинция Кёнгидо, в период с 5 по 8 сентября.

Известно, что южнокорейская компания спонсирует данный турнир с 2015 года. В 2019 году призовой фонд турнира составил 240 млн вон (~$197 тыс.).

Известно, что в данном турнире примут участие такие профессиональные игроки, как Дик Ясперс (Нидерланды, №1 в мире), Чжо Чже Хо (Южная Корея, №7 в мире) и Чжо Мён У (Южная Корея, №16 в мире).