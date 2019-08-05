Саратов, , 10:59 — REGNUM

Баскетболист Дэвид Кравиш перешёл из саратовского «Автодора» в испанский клуб «Манреса». Об этом сообщается на сайте саратовской команды.

Отмечается, что Кравиш воспользовался опцией выхода, предусмотренной в контракте с «Автодором». Саратовский клуб получит денежную компенсацию за его переход.

Напомним, Кравиш играл за «Автодор» с 2018 года. В сезоне 2018/19 Единой лиги ВТБ он сыграл в 26 матчах, в которых он набирал 12,3 очка и делал 7,9 подбора в среднем за игру.

Читайте также: «Химки» заключили контракт с защитником Крамером