Варшава, , 09:55 — REGNUM

Спортсмены из Казахстана завоевали девять медалей на международном турнире по вольной борьбе памяти Вацлава Циолковского в Польше, сообщили 5 июля в национальном Олимпийском комитете республики.

4 июля Хайдару Явузу, выступая в весовой категории до 70 кг, уступил в финальном поединке Хайдару Явузу из Турции. Казахстанские борцы Саятбек Окасов и Даулет Ниязбеков завоевали бронзовые медали.

Ранее Алишер Ергали из Казахстана завоевал золото турнира в весовой категории до 97 кг. Кроме того, серебряными медалями отметились Нурислам Санаев, Нургали Нургайпулы (92 кг) и Галымжан Усербаев (79 кг). Третье место заняли Ералы Абдрашев (92 кг) и Расул Калиев (61 кг).

Таким образом, казахстанские спортсмены завоевали одно золотую медаль, четыре — серебряных и четыре — бронзовых.

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