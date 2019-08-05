Манчестер, Великобритания, , 09:53 — REGNUM

«Манчестер Юнайтед» отказался от покупки аргентинского нападающего «Ювентуса» Пауло Дибалы. Об этом сообщает The Telegraph.

По информации издания, руководство «Манчестер Юнайтед» решило отказаться от варианта с покупкой Дибалы из-за его высоких требований по зарплате. При этом аргентинец не выражал желания перейти в английский клуб.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» и «Манчестер Юнайтед» договорились об обмене Дибалы на нападающего Ромелу Лукаку.

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