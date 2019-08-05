Брюгге, Бельгия, , 08:59 — REGNUM

Бельгийский вратарь «Ливерпуля» Симон Миньоле стал игроком «Брюгге». Об этом сообщается на сайте бельгийского клуба.

Отмечается, что 31-летний голкипер подписал с «Брюгге» контракт, рассчитанный на пять лет.

Напомним, Миньоле с 2006 по 2010 год играл за бельгийский «Сент-Трюйден», после чего перешёл в английский «Сандерленд».

В 2013 году Миньоле стал игроком «Ливерпуля», в составе которого выиграл Лигу чемпионов в сезоне 2018/19. В 2018 году в составе сборной Бельгии он стал бронзовым призёром чемпионата мира — 2018 в России.

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