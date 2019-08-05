Барселона, Испания, , 08:52 — REGNUM

«Барселона» одержала победу над лондонским «Арсеналом» в товарищеском матче. Встреча завершилась со счётом 2:1.

Счёт в матче открыл нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг на 36-й минуте.

На 69-й минуте «Барселона» смогла сравнять счёт благодаря автоголу полузащитника «канониров» Эйнсли Мейтленда-Найлса. Победу каталонскому клубу принёс точный удар Луиса Суареса на 90-й минуте.

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