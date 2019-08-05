Лондон, , 08:30 — REGNUM

Болельщики «Манчестер Сити» и «Ливерпуля» устроили драку в метро Лондона. Об этом сообщает The Mirror.

Инцидент произошёл перед началом матча за Суперкубок Англии. Потасовка между фанатами началась на платформе метро, после чего продолжилась в вагоне.

https://twitter.com/StevePatten/status/1158014783289008128

Полиция Лондона начала расследование инцидента. О возможных пострадавших не сообщается.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Манчестер Сити» обыграл «Ливерпуль» в матче за Суперкубок Англии. Основное время матча завершилось со счётом 1:1. В серии пенальти точнее были футболисты «Сити» — 5:4.

Читайте ранее в этом сюжете: «Манчестер Сити» выиграл Суперкубок Англии, победив «Ливерпуль» по пенальти