Лондон, , 07:24 — REGNUM

«Манчестер Сити» одержал победу над «Ливерпулем» в матче за Суперкубок Англии. Встреча прошла в Лондоне на стадионе «Уэмбли» и завершилась со счётом 1:1 (5:4 — по пенальти).

В составе «Манчестер Сити» гол забил нападающий Рахим Стерлинг на 12-й минуте матча. «Ливерпуль» смог отыграться благодаря голу Жоэля Матипа на 77-й минуте.

В серии послематчевых пенальти точнее оказались футболисты «Манчестер Сити». В составе «Ливерпуля» полузащитник Жоржиньо Вейналдум на смог реализовать удар «с точки».

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