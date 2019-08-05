Кемерово, , 07:20 — REGNUM

Кемеровская область готовится к проведению этапа чемпионата мира по волейболу в 2022 году, заявил губернатор региона Сергей Цивилёв. Как сообщили ИА REGNUM в администрации Кузбасса, в конце 2018 года область направила заявку на участие в проведении чемпионата в 2022 году.

К этому времени в регионе должен быть построен многофункциональный спортивный комплекс «Кузбасс — Арена». Сейчас на территории будущей Московской площади идёт подготовка к началу строительства объекта.

Вместимость «Кузбасс — Арены» составит 6 тыс. посадочный мест на стационарных трибунах. Ещё 1 тысяча мест придётся на мобильные трибуны-трансформеры. Строительство запланировано на январь 2020 года.

По словам Сергея Цивилёва, спортивный комплекс должен стать центром для 14 видов спорта.

Отметим, что в 2022 году Россия впервые примет мужской чемпионат мира по волейболу. Он пройдет с 26 августа по 11 сентября 2022 года. ЧМ пройдёт в десяти городах РФ: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Екатеринбурге, Казани, Красноярске, Новосибирске, Уфе, Кемерове и Ярославле.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Новосибирской области ранее заявили, что новый региональный волейбольный центр в регионе должен быть введён эксплуатацию в мае 2020 года.

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