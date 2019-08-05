Калининград, , 03:09 — REGNUM

Путёвку на Олимпиаду-2020 завоевала женская сборная РФ по волейболу в результате победы над соперницами из Южной Кореи, передаёт «Спорт-Экспресс».

Российские волейболистки победили кореянок со счётом 3:2 в матче отборочного турнира Игр-2020. При этом они открыли «свой» счёт, когда им были забиты два мяча.

Напомним, XXXII летние Олимпийские игры состоятся 24 июля — 9 августа 2020 г. в Токио. Сейчас проходят отборочные туры.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Россия будет участвовать в соревнованиях, выступая под своим флагом.

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