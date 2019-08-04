Саранск, , 19:27 — REGNUM

Футбольный клуб «Тамбов» на своем поле уступил тульскому «Арсеналу» в матче четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла 4 августа на стадионе «Мордовия-Арена» в Саранске и завершилась со счетом 0:1.

Стадион «Мордовия Арена» (cc) Cossrad

Героем встречи в составе гостей стал Евгений Луценко, который забил единственный мяч на 13-й минуте.

Отметим, что после четырех матчей в чемпионате России тульский «Арсенал» пока занимает седьмое место в турнирной таблице, имея в активе 7 очков. Клуб «Тамбов», набравший три балла, находится на двенадцатой позиции.

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