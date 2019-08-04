Барселона, Испания, , 15:49 — REGNUM

Бразильский нападающий футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Неймар может вернуться в команду «Барселона» на правах аренды, утверждает 4 августа Sport.es.

По данным источника, соглашение между двумя клубами об аренде 27-летнего футболиста может быть заключено уже на следующей неделе.

Также сообщается, что игрок будет арендован на один год с возможностью его выкупа по окончании сезона.

Отметим, по окончании сезона 2018/19 Неймар неоднократно заявлял о своем желании вернуться в «Барселону», откуда он был продан в «ПСЖ» в 2017 году за 222 млн евро. В минувшем сезоне игрок выступил за «ПСЖ» в 26 матчах и отметился в них 22 голами.