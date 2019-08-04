Химки, Московская область, , 15:19 — REGNUM

Баскетбольный подмосковный клуб «Химки» заключил контракт с американским защитником Крисом Крамером, сообщает 4 августа пресс-служба подмосковного клуба.

Также сообщается, что соглашение рассчитано на один год и включает в себя опцию возможного продления на ещё один сезон.

«Крамер — хороший игрок, с которым я работал в «Летувос Ритас» пару сезонов назад», — приводит пресс-служба «Химок» слова главного тренера клуба Римаса Куртинайтиса.

Также Куртинайтис отметил, что 31-летний баскетболист является физически крепким и цепким защитником, очень понимающим баскетбол и обладающим высоким баскетбольным IQ.

Отметим, Крис Крамер переехал в Европу в 2012 году и прошлый сезон провел в составе литовского клуба «Ритас».