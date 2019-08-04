Турин, Италия, , 15:09 — REGNUM

Нападающий футбольного туринского клуба «Ювентус» официально перешел в состав ливерпульской команды «Эвертон», сообщает 4 августа пресс-служба туринской команды.

Также сообщается, что контракт между руководством «Эвертона» и 19-летним футболистом рассчитан до 2024 года, и что игрок будет выступать в составе ливерпульского клуба под номером 27.

Официальная сумма трансфера за футболиста не разглашается, однако по данным некоторых СМИ она составляет 32 млн евро.

Отметим, в минувшем сезоне Мойзе Кин сыграл за «Ювентус» в 17 матчах и забил в них 7 голов.