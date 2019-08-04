Сочи, Краснодарский край, , 13:44 — REGNUM

Футбольные клубы «Сочи» и «Уфа» разошлись миром в матче четвертого тура молодежного чемпионата России по футболу.

Игра прошла на поле сочинского стадиона «Центральный имени Славы Метревели» и закончилась со счетом 0:0.

При этом в матче также не было не показано ни одной желтой карточки.

Отметим, по итогам встречи команда «Уфа» набрала 1 очко и находится на предпоследнем, пятнадцатом месте турнирной таблицы молодежного футбольного чемпионата России. «Сочи» с 2 очками на тринадцатой позиции.