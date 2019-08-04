Казань, , 13:22 — REGNUM

Футбольный московский клуб ЦСКА одержал уверенную победу над казанской командой «Рубин» в матче 4-го тура молодежного первенства России по футболу.

Игра прошла на поле казанского стадиона «Рубин» и закончилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

Голами в составе победителей отметились форвард гостей Илья Востриков, открывшим счет на 43-й минуте матча, и его одноклубник защитник Александр Сильянов, поразивший ворота «Рубина» на 50-й минуте и этим установивший окончательный счет в матче.

Отметим, по итогам встречи молодежная команда ЦСКА занимает с 8 очками третью позицию в турнирной таблице молодежного первенства России по футболу. Молодежная команда «Рубина» с 2 очками на четырнадцатом месте.