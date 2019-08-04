Ла-Пас, , 13:10 — REGNUM

В матче между боливийскими футбольными командами «Боливар» и «Олвейз Реди» судья встречи назначил одиннадцатиметровый удар, показав, что это решение было принято с помощью системы видеопомощи арбитрам (VAR), которая не применяется в матчах чемпионата Боливии. Фото эпизода размещено 4 августа в официальном Twitter globoesportecom.

Курьезный эпизод случился в скомпенсированное время матча, когда команда «Олвейз Реди» вела в счете 1:0. Однако футболисты «Боливара» так и не смогли реализовать назначенный в их пользу воображаемым VAR пенальти, и в итоге в матче победил с минимальным счетом клуб «Олвейз Реди».

Отметим, в нынешнем сезоне система VAR была в первый раз использована на матче Российской Премьер-лиги между московской командой «Динамо» и казанским клубом «Рубин» 21 июля текущего года.