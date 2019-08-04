Милан, Италия, , 13:07 — REGNUM

Алжирский полузащитник футбольного клуб «Эмполи» Исмаэль Беннасер перешел в состав команды «Милан», сообщает 4 августа пресс-служба миланского клуба.

Также сообщается, что контракт 21-летнего игрока с «Миланом» рассчитан до 2024 года.

Кроме этого, ранее в СМИ сообщалось, что трансфер футболиста будет стоить «Милану» 16 млн евро плюс ещё 1 млн евро в виде бонусов.

Отметим, Исмаэль Беннасер перешел в «Эмполи» из лондонского «Арсенала» летом 2017 года за 1 млн евро. В минувшем сезоне сыграл за «Эмполи» в 38 матчах и отметился в них тремя голевыми передачами.

Напомним, также игрок был признан лучшим футболистом Кубка африканских наций 2019 года, приняв участие в 7 матчах за сборную Алжира и отметившись в них 3 результативными передачами, причем последняя из них принесла национальной сборной победу в финальном матче турнира.