Нью-Йорк, США, , 11:58 — REGNUM

Польский боксер Адам Ковнацки победил экс-претендента на титул чемпиона мира в супертяжелом весе представителя США Криса Арреолу в главном поединке, проходившем в рамках вечера профессионального бокса на арене «Барклай-центра» в Нью-Йорке.

Адам Ковнацки Twitter.com/AKbabyface

Бой получился зрелищным. Оба боксера активно шли вперед и много раз вступали в размен ударами, однако поляк смотрелся чуть убедительнее. Последнее отразилось на финальном счете: по итогам всех заявленных двенадцати раундов все судьи единогласно отдали победу Адаму Ковнацки со счетом 118:110, 117:111 и 117:111.

Отметим, это победа стала девятнадцатой (15 — нокаутом) для 30-летнего Ковнацки. Для 38-летнего Крисса Ареолы это пятое поражение при 38 победах (33 — нокаутом) и одной ничьей.