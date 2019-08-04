Петергоф, Санкт-Петербург, , 11:27 — REGNUM

Церемония прощания с российским боксером Максимом Дадашевым, скончавшимся после боя с мексиканцем Субриэлем Матиасом, прошла в Петергофе, сообщает 4 августа «Спорт-экспресс».

Максим Дадашев (cc) Steve Marcus

Церемония проходила в морге Николаевской больницы. Попрощаться с боксером пришло около 200 человек, среди которых его родственники, друзья и поклонники.

Некоторое время гроб с телом покойного спортсмена был выставлен на улице, где с ним могли проститься все желающие, а затем его перенесли в помещение морга, где с ним прощались знакомые и поклонники.

Напомним, российскому боксеру Максиму Дадшеву стало плохо в ночь на 20 июля, во время поединка с мексиканцем Субриэлем Матиасом за титул обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии Международной боксёрской федерации (IBF), из-за чего поединок был остановлен в 11-м раунде. После боя боксера доставили в больницу, где у него был диагностирован отек мозга. 23 июля спортсмен скончался, не приходя в сознание.