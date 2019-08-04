Масатлан, , 11:08 — REGNUM

Аргентинский теннисист Диего Шварцман выиграл американца Тейлора Фритца в финальном матче теннисного турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), проходившем в са).

Диего Шварцман (cc) Carine06

Шварцман переиграл Фритца в двух сетах со счетом 7:6 (8:6), 6:3.

Матч продолжался в течение 1 часа 40 минут. За это время победитель сделал две подачи навылет, допустил две двойные ошибки и смог реализовать 3 из 6 возможных брейк-пойнта. Его соперник пять раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и смог реализовать два брейк-пойнта.

Отметим, это третий турнир АТР в профессиональной карьере Диего Шварцмана. За победу в нем он получил 131 430 долларов и 250 очков рейтинга.