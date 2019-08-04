Пекин, , 10:11 — REGNUM

Российского нападающего и капитана хоккейной команды «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина встретили юные поклонники в аэропорту Пекина, куда он прибыл в качестве посла НХЛ. Видео встречи российского хоккеиста с поклонниками размещено 4 августа в официальном Twitter «Вашингтона».

Александр Овечкин (сс) Michael Miller

На видео запечатлён момент, когда Александр Овечкин, выходя в аэропорт, не смог пройти мимо своих юных поклонников, сканирующих: «Ови! Ови!» и подошел, чтобы поздороваться с каждым из них.

https://twitter.com/Capitals/status/1157860018034814976

В течение ближайшей недели хоккеист будет общаться с прессой, а также проводить мастер-классы для детей и деловые встречи, которые будут посвящены развитию хоккея.

Отметим, в минувшем сезоне Александр сыграл в 101 матче во всех турнирах и набрал в них 106 (59 шайб + 47 результативных передач) очков.