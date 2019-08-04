Вашингтон, , 09:37 — REGNUM

Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу над немцем Петром Гоевчиком в матче полуфинала турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), проходящем в Вашингтоне.

Даниил Медведев (сс) Dacoucou

Медведев уверенно победил своего оппонента в двух сетах со счетом 6:2, 6:2.

Соперники провели на корте 56 минут. За это время российский теннисист семь раз подал навылет, один раз ошибся при подаче и смог реализовать пять брейк-пойнтов. Его оппонент за это же время трижды допустил ошибки при подаче и столько же раз подал навылет.

Ранее теннисисты не встречались на корте.

Отметим, соперником Медведева в финале станет представитель Австралии Ник Киргиос, который в матче другого полуфинала одолел в трех сетах грека Стефаноса Циципаса. Призовой фонд турнира АТР в Вашингтоне составляет 2 млн долларов, победитель также получит 500 очков рейтинга.