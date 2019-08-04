Окленд, США, , 09:02 — REGNUM

Нападающий баскетбольной команды НБА «Голен Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин заключил со своим клубом новый контракт, об этом 4 августа сообщил в свое Twitter обозреватель Эдриан Войнаровски.

Дрэймонд Грин в составе баскетбольного клуба «Голден Стэйт Уорриорз»

По данным источника, новый контракт 29-летнего баскетболиста рассчитан на 4 года и на общую сумму в 100 млн долларов.

В результате, игрок проведет в команде следующие пять лет, так как срок его нынешнего контракт истекает летом будущего года и заработает за это время в общей сложности 118 млн долларов.

Отметим, в сезоне 2018/19 Дрэймонд Грин, являющийся одним из лидеров команды, сыграл за «Уорриорз» в 66 матчах, набирая в них в среднем по 7,4 очка, делая по 7,3 подбора и отдавая по 6,3 передачи за игру.