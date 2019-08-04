Ставангер, Норвегия, , 08:55 — REGNUM

Российский лыжник Сергей Устюгов занял третье место в спринте на лыжнороллерах на международном фестивале Blink, проходящем в Санднес (Норвегия).

Первое место занял представитель Италии Федерико Пеллегрино с результатом 3 минуты 4,18 секунды, второе — британец Джеймс Клагнет, отставший от него буквально на 0,2 секунды.

Третий результат Устюгова составил 1,5 секунды отставания от лидера.

У женщин в аналогичной дисциплине лучшей стала представительница Словении Анамария Лампич со временем 3 минуты 33,6 секунды. На втором месте Майкен Касперсен Фалла из Норвегии с отставанием +0,3 от лидера, третья — ещё одна словенская спортсменка Катя Виснар, отставшая от победительницы на +0,9 секунды.

Отметим, российские спортсмены Ирина Коваленко, Глеб Ретивых и Андрей Краснов выбыли из борьбы на стадии четвертьфинала.