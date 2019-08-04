Иерусалим, , 08:24 — REGNUM

Трое военнослужащих Вооруженных сил Израиля ранено на границе сектора Газа за последние несколько часов, сообщает 4 августа пресс-служба израильских ВС.

По данным пресс-службы, проникшим в защитное израильское ограждение террористом из Газы были ранены офицер и два солдата израильской армии. Военными был открыт ответный огонь, в результате чего нападавший был убит на месте.

«Мы также напали на военный пост ХАМАС в Газе», — отмечается в сообщении пресс-службы ВС Израиля.

Отметим, ранее, 25 июля, лидер Палестины Махмуд Аббас заявил о приостановлении всех мирных соглашений с Израилем после сноса десяти домов палестинцев израильской армией в Восточном Иерусалиме.