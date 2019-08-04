Киев, , 08:23 — REGNUM

Глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что через несколько лет половина украинцев сбежит за рубеж. Его слова приводит 4 августа портал «Обозреватель».

"Считаю, что за несколько лет примерно будет так: половина украинцев будет здесь, а половина — там (за рубежом — прим. ИА REGNUM )», — заявил Павел Климкин, говоря о существующих в настоящее время на Украине тенденциях к эмиграции.

При этом глава украинского МИД считает, что наибольшей ценностью страны именно людей.

«Украинцы заслуживают свободу и на справедливость», — заявил Климкин, отметив что также важно и благосостояние.

Кроме этого, глава внешнеполитического ведомства Украины подчеркнул, что стране нужно понимание принципов, верховенство права и изменение её патернализма, чтобы двигаться вперед.

Отметим, ранее, в апреле 2018 года, Климкин заявлял о своем намерении вернуть домой граждан Украины, проживающих в России, из которых, по мнению министра, там проживает 1/12 часть населения Украины.