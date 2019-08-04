Ньюарк, США, , 07:15 — REGNUM

Киргизский боец смешанного стиля (ММА) Антонина Шевченко одержала верх над чешкой Лисией Пудиловой на турнире UFC on ESPN 5. Поединок проходил на арене «Прудешнл Центр» в Ньюарке.

UFC (сс) Andreas Arcabic

Бой проходил в плотной, вязкой борьбе. В первом раунде чешке удалось нанести два удачных удара локтем, после чего у Шевченко получила рассечение брови левого глаза, однако продолжила бой. И в первом же раунде представительница Киргизии попыталась провести сопернице удушающий прием, однако Пудилова смогла выйти из этой ситуации.

Во втором раунде Антонина Шевченко смогла довести свой удушающий прием до конца и рефери присудил ей победу. При этом Пудилова не сдавалась, и судья долго не мог решиться остановить бой. Из-за этого чешку после поражения пришлось приводить в чувства.

Отметим, это вторая победа сестры чемпионки UFC Валентины Шевченко в боях промоушна и седьмая в ММА при двух поражениях. Для Люсии Пудиловой это третье поражение подряд.