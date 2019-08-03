Самара, , 19:19 — REGNUM

Самарские «Крылья Советов» на своем поле уступили московскому «Локомотиву» в матче четвертого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ). Встреча, которая прошла 3 августа на стадионе «Самара Арена» в Самаре, завершилась со счетом 1:2.

В составе столичной команды голевыми действиями отметились Фёдор Смолов и Гжегож Крыховяк. У хозяев поля мяч забил Александр Соболев.

Отметим, что после четырех матчей в чемпионате России «Локомотив» пока занимает четвертое место в турнирной таблице, имея в активе 7 очков. Самарские «Крылья Советов», набравшие три балла, находится на четырнадцатой позиции.

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