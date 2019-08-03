Трускавец, , 15:00 — REGNUM

Глава украинской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков заявил, что его кандидатура будет выдвинута на пост спикера Верховной украинской Рады. Он рассказал об этом 3 августа во время поездки президента Украины Владимира Зеленского в Трускавец.

«На сегодняшний день партия будет меня предлагать в качестве кандидата на пост председателя Верховной Рады Украины», — отметил глава «Слуги народа».

Отметим, на минувших парламентских выборах ну Украине, состоявшихся 21 июля, пропрезидентская партия «Слуга народа» стала первой, получив 43,16% голосов избирателей. Второе место с 13,5% заняла партия «Оппоплатформа-За Жизнь». Третье — «Батькивщина», набравшая 8,18% голосов.