Москва, 3 августа 2019, 14:40 — REGNUM
Наиболее распространённый в России размер заработной платы составляет 23,5 тысяч рублей. Это следует из предварительных данных Росстата за апрель 2019 года.
По данным источника, приводимым «Известиями», такая зарплата является самой модальной, то сеть наиболее распространенной. При этом средняя зарплата в России составляет показатель в два раза больше — 47,7 тысяч рублей, однако большинство экспертов считают более объективно отражающим уровень доходов граждан именно размер наиболее распространенной.
Также, по мнению представителей экспертного сообщества, такая большая разница между средней и модальной зарплатой говорит о том, что в обществе сохраняется неравенство.
Отметим, Росстат публикует данные о доходах граждан России один раз в два года. В 2019 году в этом исследовании приняло участие 101,4 организации всех отраслей российской экономики.