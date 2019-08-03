Турин, Италия, , 14:41 — REGNUM

Туринский футбольный клуб отказался от предложения об аренде своего защитника Даниеле Ругани лондонской командой «Арсенал», сообщает 3 августа Goal.

По информации источника, лондонский клуб хотел взять 25-летнего футболиста в аренду на двухлетний срок с возможностью выкупа.

Также сообщается, что в «Ювентусе» отказали «Арсеналу» в аренде Ругани, так как не хотят искать ему замену.

Кроме этого, известно, что сам футболист не хотел бы покидать туринский клуб, так как он ранее работал с новым главным тренером «Ювентуса» Маурицио Сарри, когда выступал в составе команды «Эмполи» в период с 2013 по 2015 год, а специалист тренировал команду с 2012 по 2014 год.

Отметим, в минувшем сезоне Даниеле Ругани сыграл за «Ювентус» в 15 матчах и отметился в них 2 голами.