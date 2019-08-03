Хабаровск, , 12:51 — REGNUM

Футбольный клуб «СКА-Хабаровск» нанес поражение с разгромным счетом калининградской команде «Балтика» в матче 6-го тура Футбольной национальной лиги.

Сергей Луппов. Футболисты. 1950 г

Игра прошла на поле хабаровского стадиона имени Ленина и закончилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

Голами в составе победителей отметились форвард Илья Кузьмичев, открывший счет уже на 6-й минуте игры, и его коллега по клубу хавбек Владислав Камилов, отличившийся в скомпенсированное время матча.

Отметим, по итогам игры «СКА-Хабаровск» с 10 очками находится на восьмом месте турнирной таблицы ФНЛ. «Балтика» имеет в активе 3 очка и занимает семнадцатую строчку.