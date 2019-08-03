Москва, , 12:32 — REGNUM

Министерство обороны Российской федерации перебросило в Красноярский край для проведения аэрофотосъемки крупных очагов лесных пожаров два самолета Центрального военного округа Су-24МР, сообщает 3 августа пресс-служба Минобороны России.

«Два самолёта Су-24МР Центрального военного округа прибыли в Красноярский край для проведения аэрофотосъемки очагов крупных лесных пожаров в регионе», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также сообщается, что экипажами самолетов начато изучение района проведения предстоящих полетов.

Кроме этого, для проведения визуального наблюдения за пожароопасными районами в Красноярск переброшен транспортный самолет Ан-26 ВВС Центрального округа. Вся информация, поступающая от участвующих в мониторинге пожароопасной ситуаций самолетов, подвергается анализу с целью более эффективного задействования в тушении лесных пожаров самолетов Ил-76 и вертолетов Ми-8.

Отметим, оборудование самолета Су-24МР позволяет проводить всепогодную воздушную разведку в любое время суток в реальном масштабе времени с использованием высоких диапазонов скоростей и широт. Также Су-24МР оборудован радаром бокового обзора с синтезированной апертурой, аппаратурой телевизионной разведки и аэрофотооборудованием.