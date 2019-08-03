Владивосток, , 12:15 — REGNUM

Футбольный московский клуб «Спартак-2» уверенно переиграл футболистов владивостокской команды «Луч» в матче 6-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

Игра состоялась поле стадиона «Динамо» во Владивостоке и закончилась со счетом 4:2 в пользу гостей.

Счет в матче открыл на 33-й минуте форвард хозяев Александр Кутьин, точно реализовавший одиннадцатиметровый удар, назначенный в ворота «Спартака-2».

Ещё до перерыва, на 40-й минуте, гости счет сравняли усилиями защитника Павла Маслова, а во втором, после голов полузащитника Дмитрия Маркитесова (52-я) и либерийского форварда гостей Силвануса Нимели (55-я), уверенно вышли вперед.

На 84-й минуте «Лучу» удалось отыграть один мяч после гола нападающего Саида Алиева, однако уже буквально через 2 минуты полузащитник гостей Александр Руденко восстановил разрыв в счете в два мяча. Этот счет и стал итоговым.

Отметим, по итогам игры «Спартак-2» с 11 очками находится на четвертом месте в турнирной таблице ФНЛ. «Луч» с 8 очками — на девятом месте.