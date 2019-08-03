Манчестер, Великобритания, , 12:05 — REGNUM

Футбольный клуб «Манчестер Сити» выставил на своего немецкого полузащитника Лероя Сане цену в 150 млн евро, сообщает 3 августа издание Suddeutsche Zeitung.

По данным источника, руководство «МС» выставило такую высокую цену на 23-летнего немца из-за недавнего трансфера нападающего лиссабонской «Бенфики» Жоау Фелиша в мадридский «Атлетико» за 126 млн евро.

По мнению «МС», Лерой Сане имеет преимущество над Фелишем, так как обладает опытом игры в крупном европейском клубе, что делает цену на него в 150 млн евро соответствующей рынку трансферов.

Также известно, что ранее главным кандидатом на игрока называлась мюнхенская команда «Бавария», однако её руководство планировало потратить на покупку футболиста не более 100 млн евро.

Отметим, Лерой Сане перешел в «МС» из «Шальке-04» в 2016 году за 50,5 млн евро. В прошедшем сезоне сыграл в 47 матчах за клуб и отметился в них 16 голами и 18 результативными передачами. Его текущий контракт действителен до лета 2021 года.